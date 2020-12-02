"تنسيقية الأحزاب" تكرم أبناء شهداء الواجب في بني سويف: "على راسنا"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، الاحتفالية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتكريم عددا من أبناء الشهداء تحت مسمى "على راسنا"، في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة.

حضر الاحتفالية عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، والمهندس محمد السباعي، عضو التنسيقية، والعقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري لمحافظة بني سويف، وشيماء كرم، رئيس وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.

من جانبه، أشاد المحافظ بهذه اللفتة الطبية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب، التي يكرم من خلالها أبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، تقديرا لتضحيات آبائهم الأبطال الذي جادوا بدمائهم الزكية في سبيل الدفاع عن تراب الوطن ومقدراته، ومن أجل الاستقرار والأمن والآمان الذي يعيش فيه الجميع، والذي يساهم في استكمال جهود التنمية لتحقيق الرخاء والتقدم.

وأعرب "غنيم" عن سعادته وتقديره لكل مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب والنقابات والجمعيات، التي لا تدخر جهدا في دعم جهود الدولة للاحتفاء ورعاية أسر شهدائنا الأبطال، في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل بناء الوطن والحفاظ عليه، وتحقيق تقدمه وازدهاره.

وأضاف بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، أن المحافظة تدعم الجهود المجتمعية كافة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء بالتزامن مع أعياد الطفولة، التي تنظم من خلالها العديد من الزيارات لمحافظات مختلفة، لتكريم أبناء مصر الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وأن تكريم اليوم يأتي ضمن فاعليات الحملة للتضامن مع أبناء شهداء الوطن من أبناء المحافظة، والاحتفاء بهم تقديرا لتضحيات آبائهم الأبطال.

من جانبه، أشار المهندس محمد السباعي، عضو تنسيقية الأحزاب، أن هذه الاحتفالية التي تسعى التنسيقية لإقامتها في كل محافظات، تأتي عرفانا وتقديرا لشهداء مصر الأبرار، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية لها، وتفعيلا لدورها المجتمعي في نواحي الحياة كافة، خاصة في القطاعات والمجالات التي تهم المواطن في حياته اليومية، معربا عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف ونائبيه؛ لحرصهم على المشاركة والدعم لتلك الجهود.