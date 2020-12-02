جومانة مراد: سنة 2020 كانت صعبة

قالت الفنانة جومانة مراد، إن سنة 2020 كانت سنة صعبة، وكانت كارثة.. الواحد بيقول الحمد لله على كل حاجة، ويارب تعدي على خير.

وأضافت "مراد"، في لقاء خاص مع قناة "dmc" على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أنها سوف تشاهد أفلام المهرجانات، وسعيدة بالتواجد في هذه النسخة من مهرجان القاهرة السينمائي.

وتابعت أنها سعيدة جدا باختيار الفنانة منى زكي لتكريمها في المهرجان، لأنها فنانة كبيرة، وأيضا توجه التهنئة للسيناريست وحيد حامد الذي سيتم تكريمه في المهرجان، لأنه أسطورة، وكلاهما يعتبران فخرا لجميع الفنانين.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا، أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.

وتابع "حفظي"، أن الافتتاح سيكون في الهواء الطلق، والمهم وعي الناس هو الذي يضمن ويؤمن الحاضرين.

وناشد رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، الناس حضور فعاليات وعدم الخوف، لأنهم يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، وتقليل عدد الحضور إلى نسبة 50%، موضحا أن الأماكن محدودة، ولكن الكثير من الأفلام أجلت بسبب دور الجائحة، مشيرا إلى أن المهرجان به 84 فيلما جيدا.