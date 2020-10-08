نجمات أخفين خبر حملهن خلال تصوير الأعمال الفنية.. آخرهن جومانة مراد

بعد إعلان الفنانة جومانة مراد خبر إنجابها لطفليها التؤام، وإخفائها خبر حملها طوال فترة تصوير مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، هنأهها زملائها بالوسط الفني على خبر إنجابها.

وقالت جومانة في تصريحات لـ"الوطن"، "مبسوطة أن الجمهور فرحان لي، فالإحساس بالحب نعمة كبيرة، ربنا يديمها علّيا".

وبشأن إخفاءها خبر الحمل قالت: "عندما انتهيت من تصوير خيانة عهد، كنت في بداية الشهر الرابع، وأردت أن أخفي على الجميع، رغم أن حالتي كانت صعبة جدا، وكان لابد أن ارتاح"، مضيفة "ولدت قبل السابع بيومين، والولادة المبكرة صعبة، ولذلك كنت لاأريد أن أتحدث عن تلك التجربة سوي بعد انتهائها".

ولم تكن الفنانة جومانة مراد، الأولى التي تخفي خبر حملها خلال تصوير أحد أعمالها الفنية، أو حضور أحد اللقاءات التلفزيونية:

- حيث أخفت الفنانة حنان مطاوع خبر حملها عن الوسط الفني، وفأجات الجميع منذ عدة أشهر باستقبال مولودتها الأولى التى أسمتها "أماليا"، ولم يظهر عليها أى علامات الحمل، حيث كانت تصور مسلسلها "لمس أكتاف" مع ياسر جلال حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2019 وكان مظهرها طبيعياً وساعدها على ذلك ملابس الشخصية من خلال "العباءات".

وجسدت "مطاوع" شخصية "عايدة" تاجرة المخدرات عايدة وزوجة فتحى عبد الوهاب والعمل بطولة ياسر جلال إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

- الأمر ذاته تكرر مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي قدمت إعلانًا لأحد الهواتف المحمولة وهي حامل في ابنتها، وظهرت من بعدها لتكشف عن حملها وقت تصوير الإعلان، فلقد كانت حامل في ابنتها الثانية "إيلا" .

- وظهرت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، في حلقة خاصة مع الإعلامي نيشان، من برنامج "أنا والعسل"، على شاشة الحياة، وهي في شهور حملها الأخيرة، كما خضعت لجلسة تصوير خاصة مع زوجها الفنان يوسف الخال.