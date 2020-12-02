إنجي المقدم عن "الاختيار 2": هيكون عمل عظيم

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها تشارك حاليا في مسلسل "الاختيار 2"، موضحة: "الجزء الأول كان عظيم على كل المستويات، ومتحمسة للجزء الثاني، وسيكون عظيما، حيث تقدم دور (نادية)، زوجة (زكريا) الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز".

وأضافت إنجي، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أنهم يلقون الضوء في العمل الجديد على الجانب الاجتماعي في حياة الرجال، معربة عن أملها في تقديم شيء جيد.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للسينما، فإنها سوف تظهر "ضيفة شرف" في عدد من الأعمال السينمائية، مؤكدة أنها تحب البطولات الجماعية لأنها تحمل منافسة شريفة، وقصة مشوقة للمشاهد، وهي تحب العمل فيها، ومشاهدتها.

وأعربت عن إعجابها بالأفلام القصيرة، والمسلسلات القصيرة، لأنها تكون مركزة ومكثفة، ومشوقة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.