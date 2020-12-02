مصارع وصاحب مطعم.. عبدالباقي يمازح تامر حسني عن وظيفة السقا في كورونا

مازح الفنان أشرف عبدالباقي، المطرب تامر حسني، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ42، حيث قال: "تفتكر واحد زي السقا ممكن يشتغل إيه لو كورونا طولت"، فرد حسني ضاحكًا: "يشتغل مصارع".

بينما رد عبدالباقي، بأن السقا مشهور عنه الجدعنة: "لو فتح مطعم ممكن يأكلنا ببلاش"، فيما مازحه حسني، قائلًا: "صح، ولو عمل دليفري هييجي بحصان".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

وقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.