تامر حسني يمازح مكي في القاهرة السينمائي: بقاله 80 سنة شغال في الحمام

وجه الفنان أشرف عبدالباقي، سؤالًا للمطرب تامر حسني، عن المهنة التي قد يمتهنها الفنان أحمد مكي، في المستقبل، وذلك خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وقال حسني، إنه يّعرف مكي، منذ أيام الدراسة: "تقريبا بقاله 80 سنة شغال في الحمام، فممكن يكمل فيها"، فمازحه أشرف عبدالباقي: "آه ياريت ويعمل حمام محشي".

وأطفأ القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي، الأنوار خلال حديث أشرف عبدالباقي، مع تامر حسني، على المسرح، حيث قال عبدالباقي لتامر: "لازم نكون أقوى من التحدي"، وعند إطفاء الأنوار قال عبدالباقي: "حاسس إني هقفع في البحر".

وبشكل كوميدي، نادى تامر حسني، على أشرف عبدالباقي، عقب إطفاء الأنوار، قائلًا: "أشرف.. أشرف.. ده أول واحد قال خليك أقوى من التحديات ومن أول تحدي خلع، تحبوا أسليكم لحد ما النور ييجي؟، الحمد لله المايكات شغالة، والناس هتنور بالموبيلات".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان.

وقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.