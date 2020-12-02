عبر من منطقة غير مخصصة.. مصرع طالب دهسه قطار بالمنيا

لقي طالب مصرعه، مساء اليوم، دهسه قطار بين قريتي البرجاية وزهرة، التابعتين لمركز المنيا، نتيجة عبوره من منطقة غير مخصصه للمارة، بعد انتهائه من صيد الأسماك على الضفة الغربيه لترعة الإبراهيمية الموازيه لشريط السك الحديد.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مستشفى المنيا العام، بوصول "أحمد. م. ا"، 17 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية، جثة هامدة، وبه إصابات متفرقة في الجسم.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطالب لقي مصرعه إثر تخطيه شريط السكة الحديد بين قريتي زهرة والبرجاية بمركز المنيا، حال خروجه من ترعة الإبراهيمية، عقب صيده الأسماك، وحال عبوره القضبان، صدمه قطار قادم من الوجه البحري؛ فلقي مصرعه على الفور، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وندب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.