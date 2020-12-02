لكبار السن والأطباء.. الدول تضع خطط التطعيم ضد كورونا

تستعد الحكومات والسلطات الصحية في العالم تنظيم حملات تطعيم مواطنيها باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، في محاولة للسيطرة على تفشى الوباء الذي سبب خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد.

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، ببدء حملة تطعيم جماعية واسعة للمواطنين الروس في نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هناك حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا تم إنتاجها في البلاد، وستبدأ الحملة بالفئتين الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بـ "كوفيد-19"، هما الأطباء والمعلمون.

ومن جانبه، وقال وزير الصحة الروسي إن هناك أكثر من 100 ألف مواطن روسي تلقوا بالفعل اللقاح "سبوتنيك V".

ورخصت الحكومة البريطانية لقاح " فايزر" ضد كورونا، اليوم، لتصبح أول دولة في العالم تمنح ترخيص للشركة الأمريكية، وقال وزير الصحة مات هانكوك إن "نظام الرعاية الصحية جاهز للبدء بالتلقيح اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن تكون الأولوية في التلقيح لنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي والمتقدمين في السن وأكثر الأشخاص ضعفًا، وفقًا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

بينما أعلنت فرنسا أن الحملة الأولى للتطعيم باللقاح ستجري بداية 2021، ولن تكون موجهة للجمهور العريض في البلاد، بل للفئات الأكثر عرضة للإصابات منهم كبار السن وذوو الصحة الهشة، بسبب محدودية اللقاحات التي ستحصل عليها، وفقًا لتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، متابعًا: "ستكون هناك موجة تلقيح ثانية ستفتح بين أبريل ويونيو، وستكون موسعة ويستفيد منها الجمهور العريض".

وعرض، اليوم، وزير الصحة الإيطالي خطة التطعيم ضد فيروس كورونا أمام مجلس شيوخ البرلمان الوطني، مؤكدًا أن اللقاح سيكون مجانيًا حيث إن بلاده ستتلقى 202 مليون و573 ألف جرعة، قائلا: "التطعيم ليس إلزاميًا، "سيكون شراء اللقاح مركزيًا.

موضحًا: "سيتم توزيعه مجانًا على جميع الإيطاليين، هو منفعة عامة يحق للجميع".