منى زكي: تشرفت بمحادثة فاتن حمامة هاتفيا "مفيش أرقى من كده"

قالت الفنانة منى زكي، إن تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية الـ 42، والمعروض حفل افتتاحه على شاشة "DMC"، بجائزة باسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، شرف كبير جدًا لها: "ده شرف كبير جدا لي، أنا اتشرفت وسمعت صوتها في التليفون قبل كده، مبسوطة أوي إني بمثل، لأن التمثيل إني بعيش اللحظة، بشوف كل بني آدم حاسس إيه جواه".

وأضافت منى، أنها لم تسمع قط صوت برقي وحلاوة صوت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، مستطردة: "الفن خلاني أعيش حياة ناس كتير جدًا، وهو ده شغلنا، وممتنة لأي حد اشتغلت معاه".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.