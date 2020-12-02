عاصفة تصفيق وبكاء يسرا خلال تكريم وحيد حامد في القاهرة السينمائي

استقبل حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، بعاصفة من التصفيق الحار أثناء صعوده إلى المسرح، وتسلمه التكريم من المخرج شريف عرفة، وانتابت الفنانة يسرا، حالة من البكاء أثناء تكريم حامد.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.

واعتذر الفنان خالد الصاوي، عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أكد الصاوي، أنه بالفعل كان يستعد لحضور حفل الافتتاح إلا أنه حدث ظرف طارئ منعه من الحضور.

ووجه الفنان خالد الصاوي التحية لمهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أنه ظل 42 عاما راسخا بالرغم من صعود وهبوط النجوم، إلا أن فعاليات المهرجان ظلت مستمرة، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان محمد حفظي، وكل من يعمل في مهرجان القاهرة السينمائي.