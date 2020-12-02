إلهام شاهين عن تكريم وحيد حامد ومنى زكي في مهرجان القاهرة: اختيار عبقري

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة باختيار الكاتب والسيناريست وحيد حامد، والفنانة منى زكي، للتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، واصفة الاختيار بـ"العبقري"، كون وحيد حامد، من أساتذة كُتاب السينما في مصر.

وأضافت إلهام، خلال لقائها مع قناة "DMC"، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ42، أن أهم فلمين لها والأقرب لقلبها من كتابة وحيد حامد، وهما "الهلفوت وسوق المتعة"، موضحة أن "الهلفوت" كان أول فرصة لها وأخذت فيه بطولة، كما حصلت فيه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة.

وتابعت: "وحيد حامد كتابته رائعة، عاوزة أقوله مبروك، ده مشرف السينما المصرية، وشرف اسم مصر، نعتز بك كفنان وإنسان يحب بلده أوي زي ما يحب اسمه أوي"، موجهة التهنئة للفنانة منى زكي: "دي حبيبة قلبي، كانت بنوتة صغيرة كده في مسلسل نصف ربيع الآخر، وشاركتني في فيلم الأكل اللذيذ".

وواصلت: "دي بنوتي الجميلة، بقولها ألف مبروك وربنا يوفقك وتستحقي هذا التكريم عن جدارة"، موضحة أنها تتمنى أن ينال فيلمها "حظر تجول" إعجاب الجمهور، حيث سيكون في السينمات عقب المهرجان مباشرة".

وأشادت الفنانة بالإجراءات الاحترازية في مهرجان القاهرة السينمائي: "أول ما جينا قاسوا لينا درجة الحرارة، وكلنا كنا بمسكات، بس عشان بتكلم دلوقتي لازم أقلعها عشان الصوت".

وافتتحت في السابعة مساء اليوم، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

وكان أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.