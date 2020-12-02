فاتورة دعم الوقود تهبط 47% في 2021.. و«الملا»: تراجع كبير

تستهدف الدولة المصرية خفض قيمة دعم المواد البترولية والوقود بنسبة 47%، ليصل إلى 28.193 مليار جنيه، وفقًا للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021/2020.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قيمة دعم المواد البترولية انخفضت إلى 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بعد أن كان محدد له 7 مليارات جنيه في الموازنة العامة، حيث انخفض بشكل كبير عن نفس الفترة من العام المالي السابق 2020-2019، والذي قدرت قيمة الدعم فيه بنحو 7.25 مليار جنيه.

وأضاف "الملا" خلال تصريحات سابقة، أن دعم المواد البترولية انخفض بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2020.

وحققت مصر وفرًا في فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، حيث سجل سعر برميل النفط 48.18 دولار للبرميل في حين قدرت وزارة المالية سعر البرميل في موازنة العام المالي 2020-2021 بـ 61 دولار بعد أن كان 76 دولار العام المالي الماضي.

ويأتي انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية والوقود، بسبب إعلان الدولة تطبيق نظام التسعير التلقائي للوقود والذي صدر العام الماضي.

وتعمل لجنة مختصة التسعير التلقائي للوقود، عن طريق ربط الاسعار المحلية لبيع المواد البترولية والوقود بالأسعار العالمية، حتى يحدث تكافئ بين الأسعار وخفض العبء عن كاهل الدولة، والتي كانت تتحمل العديد من الأموال لدعم الوقود الذي كان يصل لغير المحتاجين للدعم، كما تقوم الدولة بتحديد السعر بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر، على أن يتم رفع السعر أو خفضه بنسبة 10% أو تثبيته.

وكانت اتخذت اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار الوقود والمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي، نظرًا لانخفاض أسعار النفط العالمية.