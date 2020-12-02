صور.. "تنشيط السياحة" تتابع أعمال مسار العائلة المقدسة بالمنيا

تفقد وفد من الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، ومنطقة البهنسا الأثرية، بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

وشملت الجولة التفقدية للوفد الذي ضم المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير مكتب الهيئة بمحافظة المنيا، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، الكنيسة الأثرية التي لجأت بإحدى مغاراتها العائلة المقدسة في أثناء رحلتها في مصر، وأعمال إقامة الفندق والاستراحة السياحية بمحيط الكنيسة استعدادا لاستقبال الزائرين.

وتستمر الزيارة لمدة يومين، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي متابعة أعمال تطوير الأماكن الأثرية ورفع كفاءتها للترويج لها سياحيا، وجذب مزيد من الزائرين محليا ودوليا.

وقالت إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن المهندس أحمد يوسف تفقد خلال الجولة أعمال تطوير منطقة أثار البهنسا الإسلامية، وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، بالاضافة إلى منطقة بني حسن الأثرية.

كما زار الوفد عددا من الفنادق السياحية بالمحافظة، لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

واستقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوفد، بمقر المحافظة لمناقشة ملفات التعاون المشترك فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة، وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية.

كما عقد المهندس أحمد يوسف، اجتماعا مع أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمحافظة المنيا، لمتابعة سير العمل به، وجهود المكتب لنشر الوعى الثقافي والسياحى بين أبناء المحافظة، بالإضافة إلي اجتماع مع مدير الهيئة الإقليمية بالمحافظة، للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحي والأثري للمنيا.