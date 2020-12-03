عصابة "100 وش" في المنوفية: استولوا على 12.5 مليون جنيه من رجل أعمال

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها في واقعة شهدها فرع أحد البنوك بمحافظة المنوفية، حيث قام تشكيل عصابي مكون من 17 شخصا، بتزوير بطاقة رجل أعمال واستولوا على 12.5 مليون جنيه من حسابه لدى البنك، بمساعدة موظفين فيه، حيث تمكنت الشرطة من تحديد المتهمين، وضبطهم وتقودهم سيدة، غادرت السجن منذ عدة أشهر، بعد قضاء عقوبة 10 سنوات فى قضية تزوير.

وحرر نجل رجل الأعمال المجني عليه، محضرا حمل رقم "7306 لسنة 2020"، ضد مسئولي البنك، يتهمهم فيه برفضهم منحهم ما تبقى من أموال فى الحساب لدى البنك، وكذا رفضهم منحه كشف حساب، وقال المحام سامح راغب، وكيل المجني عليه لـ"الوطن"، إنه تقدم بشكوى للبنك المركزي، حول الواقعة.

الجديد فى الحادث، أن رجل الأعمال فوجئ بخصم 100 ألف جنيه شهريا مما تبقى من أمواله لدى البنك، ليكتشف أن المتهمين من أفراد التشكيل العصابي لم يكتفوا بتزوير بطاقة وسحب جزء كبير من أمواله لدى البنك، بل تقدموا بطلب حصول على قرض بضمان الأموال، بقيمة 10 ملايين جنيه، وعلم بعدها أن مبلغ الـ 100 ألف جنيه، هي أقساط شهرية يتم خصمها.

بداية القصة كانت بتوافر معلومات لأجهزة الأمن بتدوين اسم رجل أعمال من محافظة المنوفية على بطاقتي رقم قومي، وأكدت التحريات صحة الواقعة، حيث تم ضبط المتهمين، وتبين أن مجهولا غير "رجل الأعمال" استخرج بطاقة بنفس الاسم وتحمل صورته.

التحريات المكثفة أكدت أن المجهول هو فرد فى تشكيل عصابي محترف، أفراده سابق اتهامهم فى قضايا تزوير، وتقودهم سيدة تُدعى "سهير"، خرجت من السجن منذ عدة أشهر بعد قضاء عقوبة فى قضية تزوير.

كما أكدت التحريات أن "سهير" تمكنت من استخراج بطاقة جديدة باسم "سهر" لإعادة إحياء نشاطها من جديد، وأنها على معرفة بموظفي البنك، والذين أخبروها أن رجل الأعمال المجني عليه خارج البلاد.

خططت "سهير" وأفراد عصابتها وعلى رأسهم زوجها، للاستيلاء على الأموال، فتمكنت من استخراج بطاقة باسم رجل الأعمال عليها صورة أحد شركائها، وتوجه إلى البنك، وتمكن من صرف الأموال.

التحريات والتحقيقات كشفت أن رجل الأعمال "المجني عليه" أودع فى البنك مبلغ 10 ملايين جنيه "شهادات"، في يونيو الماضي، وكان فى رصيد حسابه الجاري 2.5 مليون جنيه.

وفي أغسطس الماضي، توجه أحد عناصر التشكيل إلى البنك، وفكّ الشهادات المقدرة بـ 10 ملايين جنيه، وحوّل منها 8 ملايين جنيه إلى حساب "سهير"، ووزع باقي مبلغ الشهادات بالإضافة لـ 2.5 مليون جنيه على حسابات أخرى بإجمالي 4.5 مليون جنيه، وهي المبالغ التى أنفقها عناصر التشكيل بالكامل.

بحسب المحام "سامح راغب" وكيل المجني عليه، اكتشف أن المتهمين حصلوا على قرض من فرع آخر لنفس البنك، بقيمة 10 ملايين جنيه، حيث فوجئ موكله بخصم 100 ألف جنيه شهريا من حسابه.

وأكد المحام أن موكله أصيب بصدمة بعد الحادث، ويرقد حاليا فى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

وتمكنت الشرطة من القبض على 16 شخصا من المتهمين، وصدرت أوامر قضائية بتجديد حبسهم على ذمة القضية، وتلاحق الأجهزة الأمنية متهما آخر هاربا.