هامبتون في القاهرة السينمائي: وضع كورونا في مصر أفضل من إنجلترا

قال كريستوفر هامبتون السيناريست البريطاني، إنه سعيد بحضوره إلى مصر أكثر من مرة على مدار سنوات، ولم يحضر إليها منذ 10 سنوات.

وأضاف هامبتون، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، في حفلة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي، على فضائية "DMC"، أن فيلمه المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، عباره عن ترجمة لمسرحية، ولم يكن العمل مطابقا لأصل العمل، والكاتب الفعلي لتلك المسرحية هو رجل لطيف ومتعاون بشكل كبير، وجرى وضع مسودة الفيلم باللغة الفرنسية، ثم ترجمته للإنجليزية، وإجراء بعض التغيرات.

وأكد أن الفيلم جرى تصويره في لندن، كما أن لغته كانت بالإنجليزية، حيث إن العمل جرى كتابته بالفرنسية، ولكن حرص مؤلفه على تصويره باللغة الإنجليزية، ترجمة الفيلم من لغة لأخرى.

وأشار إلى أن آخر فيلم قام بعمله كان سياسيا في الأرجنتين، وبالتعاون مع الممثل أنطونيو بانديراس، وكان عملا رائعا، كما أنه لم يتردد على الإطلاق في الحضور إلى مصر بالرغم من وجود جائحة كورونا: "قررت السفر مرة أخرى، والوضع لديكم أفضل من الوضع في انجلترا، وعلينا أن نتحلى بالحرص ونأمل الوصول إلى اللقاحات قريبا حتى تعود الحياة الطبيعية".

وتابع: "الإغلاق في انجلترا ينتهي اليوم، ولكن هناك نظام تجريبي بمراحل ثلاث بشأن القيود حتى فترة الكريسماس، وأعتقد أنه سيكون هناك قرار آخر بخصوص ذلك اعتمادا على الأوضاع، والأمور لم تكن جيدة خلال الشهرين الماضيين، والأمور كانت خطيرة".