عمرو أديب يهنئ الإمارات باليوم الوطني: وحدتكم كانت قوة لنا

حرص الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على تهنئة الشعب الإماراتي في اليوم الوطني لدولة الإمارات.

وكتب "أديب": "في اليوم الوطني لدولة الإمارات يجب كعربى ومصري أن أتذكر فضل الاتحاد الإماراتى على المنطقه كلها ويجب أن أوجه باقه ورد لحكام وشعب الإمارات وأقول لهم أن وحدتكم كانت قوة لنا من أول يوم للإتحاد حتى الآن".

وتابع: "شكرا محمد بن زايد شكرا محمد بن راشد شكرا لشعب الإمارات الحبيب".

ولي عهد أبو ظبي: الإمارات تجربة تنموية استثنائية في العالم

قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إن الإمارات تجربة "تنموية استثنائية في العالم خارج كل الحسابات المتعارف عليها"، مشددًا على أن "مسيرة إنجازاتها الحضارية" لن تتوقف.

وجاءت تصريحات بن زايد بمناسبة احتفال الإمارات باليوم الوطني الـ49، وقال إن "هذه المسيرة لن تتوقف مهما كانت الظروف والتحديات"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف ولي عهد أبو ظبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن "الإمارات واجهت مع بقية دول العالم التحديات الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، واستطاعت أن تقدم نموذجًا فاعلًا وإنسانيا، في التعامل مع الجائحة وإدارة آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات، مع إعطاء الأولوية القصوى لصحة الناس وسلامتهم في كل خطط وإستراتيجيات المواجهة".

سيناتور ديمقراطي يدعو لرفع السرية عن صفقة أسلحة إلى الإمارات

نشر السناتور الديمقراطي الأمريكي، كريس مورفي، أمس الثلاثاء، تغريدة دعا فيها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وطلب "مورفي" التخلي عن التوجيهات السرية حول "صفقة الأسلحة الضخمة المقترحة، وغير المسبوقة إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات "إف 35" F-35، وطائرات ريبر بدون طيار".

وأضاف السناتور الديمقراطي: "مجرد عدد هائل من القضايا غير المستقرة والأسئلة، لم تستطع الإدارة الإجابة عليها"، مشيرًا إلى أنه "من الصعب المبالغة في تقدير خطر التسرع في ذلك".