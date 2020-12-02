فتاة سقارة: دفعت 1500 جنيه للحارس وهو اللي قالي البسي العباية

قالت الموديل سلمى الشيمي، المعروفة بـ"فتاة سقارة"، إنها دفعت 1500 جنيه لأحد الحراس لكي يسمح بدخولها إلى المنطقة الأثرية التي التقطت فيها صور "السيشن" التي أثارت الجدل.

وأضافت الشيمي، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء: "هو خد مني 1500 جنيه دي رسوم التصريح.. وهو اللي قالي البسي العباية علشان الحراس، وجرت إحالته للنيابة الإدارية.. أنا مكنتش أعرف إنه أخذ الفلوس في جيبه".

وتابعت بأنها وجدت ردود فعل جيدة في الخارج، ولكنها لم تتوقع ما حدث في الداخل، موضحة أن عمرها 25 عاما، وتعمل في هذا المجال منذ مرحلة الثانوية العامة، وتتعامل مع الكثير من المصورين، وليس مصورا واحدا.

وأكدت أنها ليست باحثة عن الشهرة، موضحة: "لأن محدش هيأذي نفسه، ولكن في مجالي أحب أكون أشهر وأشطر واحدة، وأنا مواطنة عادية دخلت الهرم علشان اتصور، وتم إغلاق حسابي على إنستجرام، ويوجد عليه 250 ألف متابع قبل الواقعة، وصفحة الفيس بوك، عليها 180 ألف متابع".

وغادرت سلمى الشيمي، قسم شرطة البدرشين، بعد أن تبين من الفحص الجنائي أنها ليست مطلوبة في أي قضايا أخرى أو صادر بحقها أي أحكام جنائية، وسددت قيمة الكفالة المقررة من النيابة العامة، وقيمتها 500 جنيه .

ونسبت النيابة للمتهمة، تهمة تصوير صور فوتوغرافية داخل منطقة سقارة الأثرية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وقالت سلمى الشيمي، خلال التحقيق معها أمام النيابة الكلية في جنوب الجيزة: "أنا دخلت المنطقة الأثرية في سقارة بطريقة قانونية، يعني كان معايا تذكرة، وكنت لابسة ملابس محتشمة عبارة عن عباءة، وكمان كان معايا إذن بالتصوير، يعني معملتش حاجة غلط ولا خالفت القانون".