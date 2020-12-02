سوسن بدر لجمهورها: عارفة اني مختفية وبحضر لحاجات هتعجبكم

طمأنت الفنانة سوسن بدر، جمهورها في ظل غيابها لفترة، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "أنا عارفة إني مختفية بقالي حبة.. بس بحضر لحاجات إن شاء الله حتعجبكو جداً، وحشتوني".

سوسن بدر، يعرض لها حاليا مسلسل "خيط حرير"، مع مي عز الدين، وقد تصدر المسلسل مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك عقب عرض الحلقة الأولى من "خيط حرير" على قناة "ON"، والتي لاقت ردود فعل كبيرة وإشادة من الجمهور، خاصة أن نهايتها حمل الكثير من الغموض.

وكانت شركة "سينرجي" المنتجة لـ"خيط حرير" قد طرحت تتر المسلسل من غناء مي مصطفى، وكلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع الموسيقى أحمد أمين.أما تتر النهاية فتقدمه نورهان المرشدي، بعنوان "قتلت الماضي"، من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وتدور أحداث "خيط حرير" في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة "ON"، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة "On Drama" الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

و"خيط حرير" هو العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين، والمخرج إبراهيم فخر، إذ قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" في عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.