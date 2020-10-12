مصريون يرفضون إسرائيلية لتمثيل دور كليوباترا ويختارون سوسن بدر

تصدرت الفنانة سوسن بدر محركات البحث علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، بعد الإعلان عن ترشيح ممثلة إسرائيلية تؤدي دور الملكة كليوباترا المصرية، وتفاعل عدد من جمهورها مع الخبر رافضين البطلة، ومطالبين بترشيح الفنانة المصرية بدلاً من "الإسرائيلية".

واشتهرت الفنانة المصرية سوسن بدر خلال الفترة الأخيرة بملامحها الفرعونية، وتأثر ملابسها في أكثر من مناسبة بالإطار الفرعوني، مما يجعلها الأصلح لتقديم ذلك الدور .

"جال جادت" هي ممثلة الإسرائيلية، تم ترشيحها لأداء دور الملكة كليوباترا في فيلم جديد من إنتاج أستوديوهات Paramount Pictures، وذلك بعد اكتسابها الشهرة العالمية في فيلمها "المرأة المعجزة" ومع نفس المخرجة باتي جنكينز.

وكتبت "جادوت" عبر صفحتها علي "تويتر": "يسعدني القيام برحلات جديدة.. كليوباترا قصة كنت أرغب في تجسيدها منذ فترة طويلة".

وفي نهاية أغسطس الماضي، ظهرت الفنانة سوسن بدر، في آخر جلست تصوير لها بالشخصية الفرعونية للمرة الثانية، محققة الصور نجاحا كبيرا، وتداولها عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة.

وأوضحت "سوسن"، أنّها لم تكن تنوي هي أو فريق العمل، إجراء جلسة تصوير ثانية بالشخصية الفرعونية بعد المرة الأولى التي جرى تصويرها بالمتحف وحققت نجاحا كبيرا.

يشار إلى أن سوسن بدر، تنشغل هذه الأيام في تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز الدين ونيقولا معوض وهنادي مهنى وعدد من النجوم.

كما شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وظهرت "بدر" في مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، باسم مغنيه، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي، من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي.