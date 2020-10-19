بعد مرور 36 عامًا.. سوسن بدر تستعيد ذكريات فيلم "لا تسألني من أنا"

بعد مرور 36 عاما علي عرضه، استعادت الفنانة سوسن بدر ذكريتها مع فيلم "لا تسألني من أنا"، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "سوسن" علي الصورة قائلة: "الفنانة العظيمة شادية والمخرج العظيم أشرف فهمي الله يرحمهم، في كواليس فيلم لا تسألني من أنا سنة 1984، صباح الخير".

وتدور أحداث فيلم "لا تسألني من أنا"، حول شخصية "عائشة" التي تعاني من الفقر، لذا تبيع ابنتها زينب للثرية العاقر شريفة، شريطة أن تقوم هي برعايتها بصفتها مربيتها.

ووتكفل شريفة هانم بمصاريف أسرة عائشة، ولا يعلم هذا الاتفاق سوى "زغلول" محامي الأولى، ويكبر الأبناء ويحصلون على شهادات جامعية ووظائف مرموقة، ويطلبون من أمهم الكف عن العمل كـ"مربية".

ومن ناحية أخري تصدرت الفنانة سوسن بدر محركات البحث علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" منذ أيام ، بعد الإعلان عن ترشيح ممثلة إسرائيلية تؤدي دور الملكة كليوباترا المصرية، وتفاعل عدد من جمهورها مع الخبر رافضين البطلة، ومطالبين بترشيح الفنانة المصرية بدلاً من "الإسرائيلية".

وكانت سوسن بدر، شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي، بمشاركة الفنانين ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وأحمد سعيد عبدالغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد، وو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

كما ظهرت سوسن بدر، في مسلسل "النهاية"، مع الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومحمد لطفي، وباسم مغنيه، ومحمود الليثي، وسهر الصايغ، وياسمين علي، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

وتصور سوسن بدر، في هذه الأيام، دورها في مسلسل "خيط حرير"، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عزالدين، ونيقولا معوض، وهنادي مهنى، وعدد من النجوم.