صور.. صابرين تنشر صورة خلال إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة صابرين صور جديدة خلال قضاء إجازتها الصيفية بإجازة عيد الأضحى المبارك، عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ومن المقرر أن تستأنف الفنانة تصوير دورها خلال أحداث فيلم "النمس والإنس" للفنان محمد هنيدى، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، فهى من عشيرة الجن وتورط "هنيدى" فى العديد من المصائب فى إطار كوميدى.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة .