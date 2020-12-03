نهي عبدالعزيز: الأسود ملك الموضة في مهرجان القاهرة السينمائي

قالت الإعلامية نهى عبدالعزيز، إن مهرجان القاهرة السينمائي، كان ألوان الفانين الظاهرين به هو الأسود، كونه "ملك الموضة"، بينما اختارت الفنانة منى ذكي، فستان من اللون النبيتي، وكان بقماشه من القطيفة: "كانت هتتكرم النهاردة وكان لازم تبقي باينه وواضحة جدا".

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال تقديمها لبرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه هي والإعلامية سالي شاهين، في حفلة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على فضائية "DMC"، أن من ضمن الإطلالات الجيدة، كانت للفنانة ياسمين صبري، وكان فستانا ملكيا، كما لفت الفساتين ذات اللون الأبيض للفنانة أروى جودة الانتباه، وجومانا مراد ظهرت باللون الأحمر، مثل الفنانة يسرا: "الثلاثة كان شكلهم حلو أوي".

وأوضحت أن كل المشاركين بالمهرجان، قاموا بمجهودات خرافية لخروج ذلك المهرجان بأبهى حلة: "أنا مدرستش كل اللي حصل في المهرجان، ولما هروح البيت هدرس كل ده".

من جانبها، قالت الإعلامية سالي شاهين، إن فستان الفنانة شيرين رضا كان جميلا ولائقا عليها بكل التفاصيل: "كان من الفساتين الكلاسيكية، اللي متعودين عليها، وكان حلو".

وأكدت أن الفساتين قد تغيرت مؤخرا بشكل كبير، ويجب على كل شخص اختيار الفستان الذي يليق عليها، وعلى بشرتها قبل الظهور به: "البسوا اللي لايق عليكوا".