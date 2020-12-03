محمد إمام يوجه نصيحة لجمهوره: لازم تعدي بحزن عشان تحس بالسعادة

"لازم تعدي بحزن علشان تحس بالسعادة".. بهذه الكلمات بدأ الفنان محمد إمام، منشور له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر إمام، صورة له معلقا عليه نصا: "لازم تعدي بحزن علشان تحس بالسعادة.. لازم تمر بفشل علشان تستمتع بالنجاح.. ولازم ناس تبعد عنك علشان تعرف قيمة اللي مكملين معاك.. الحياة بتلعب بينا ولازم تكون قد اللعبة".

وجاء رد فعل متابعيه بين المتفق بحديثه ومن يتساءلون بشأن هل يمر إمام بمشاكل، حيث جاءت التعليقات بـ " كلام سليم ربنا يحميك يوفقك يارب ويبعدعنك كل شر وحسد"، و" ايوه لازم تبعد عنك ناس عشان العين الكبيرة"، و"كلامك صح أوي"، و"انت حبيب الملايين يابن الزعيم"، و"مالك يا نجم"، و"قسما بالله كلام ابن زعيم فعلا".

وتوالت التعليقات بـ " الله عليك يا احلى محمد إمام في الدنيا كلها ربنا يوفقك في الي جاي انشاء الله"، و" ربنا يحميك ويحفظك يارب وديما من نجاح لنجاح يارب ربنا يسعد حياتك كلها يارب"، و"طاقة إيجابية ماشية علي الأرض ما شاء الله"، و"لازم تتعلموا منه بجد"، و"وجود بيفرق معانا جدا"، "ربنا يسعدك ويبعد عنك الحزن"، و"النمر الحقيقي وصل".

وسبق ونشر إمام قبل تلك الصورة بيوم صورة أخرى له تحمل تعليق: "ماتخليش حاجة توقفك"، ويذكر أن لم ينشر أمام على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام" أي منشورات منذ نحو 3 أسابيع، وكانت صورة تجمعه مع هيثم أحمد زكي وعلق عليها قائلا: "الف رحمة و نور عليك يا صاحبي انت و أسرتك و كل حبايبنا اللي عندك الفاتحة لكل الغاليين اللي سابونا".

الأمر الذي جعل الكثيرين من متابعيه يعلقون له بأنهم مشتقون له ولمنشوراته على "إنستجرام".

وجدير بالذكر أن الفنان محمد إمام يستعد حاليا لتصوير مشاهد مسلسله الجديد النمر"، وهو من تأليف محمد صلاح عزب وإخراج شيرين عادل، ومن المنتظر عرضه في رمضان 2021 العام المقبل.