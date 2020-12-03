إصابة رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، في جنوب محافظة المنيا، وأحد مرافقيه، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب قرية دير العذراء بمركز سمالوط، مما تسبب في إصابة محمد أحمد دكروري، 53 عاما، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمشرف على مدينة الفشن الجديدة وأحد مرافقيه على محمد على، 40 عاما، لا يعمل.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التصرف.

يشار أن المنيا، شهدت مساء أمس الأربعاء، وقوع 3 حوادث مروريه متفرقه بمراكز: مطاي وبني مزار وملوي بالطريقين الزراعي والصحراوي، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 28.