يسرا اللوزي عن مشاركتها في "بخط الأيد" كضيفة شرف: كان دور مؤثر

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن دورها في مسلسل "خط الأيد"، والتي جسدت فيها دور "نوارة"، فذكرت أنها بالرغم من قيامها بالمشاركة في المسلسل كضيفة شرف، وصورت فقط 3 حلقات، لكن المسلسل كان يدور حول شخصيتها، وذلك على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 42 والذي عرض على شاشة "DMC".

وأضافت "اللوزي"، أن المواطنين في الشارع حتى الآن يسألوها عن دورها في هذ المسلسل، " أول ما اتعرض عليا حسيت أن دي شخصية مؤثرة، وكمان جزء كبير من جمهوري ستات من سن الأمومة، والشخصية تكمن في التضحية التي تقدمها المرأة سواء بعملها أو طموحاتها من أجل تربية أبنائها".

وتابعت: "فيه رجالة فاكرة أنها لما تصرف على البيت ده يبقى كل حاجة، بس مش مساهمة معنويًا لأبنائها"، موضحة أنها تجهز حاليا لعمل فيلم "العنكبوت" منذ عام و3 شهور، "بس أنا والدة من 7 شهور، وفاضل لي في الفيلم يوم واحد، هنعمله الأسبوع الجاي، وفيه فيلم ومسلسل لرمضان بس مقررتش أعمل إيه عشان معايا بيبي فلازم اختار أعمل حاجة معينة عشان الوقت".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني. وخصص المهرجان، الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.