رئيس "لجنة الأرز": الطقس السيئ والأمطار وراء ارتفاع سعره في الأسواق

كشف رجب شحاتة، رئيس لجنة الأرز باتحاد الصناعات، عن أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لمواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية وخاصة المواد والسلع الغذائية.

وأكد "شحاتة " أن المخزون الاستراتيجى للأرز يكفى عاما، والفول يكفى حتى شهر أبريل القادم، مع انتظام حركة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى، مؤكدا أن العدس موجود حتى نهاية موسم الشتاء وينتظم استيراده شهريا.

وقال "شحاتة"، إنّ الفول المستورد شهد استقرارا نتيجة توافر المعروض، والعدس ارتفع نتيجة زيادة الطلب العالمى، ومن جانب المواطنين نتيجة دخول الشتاء، أما الأرز فقد جاء ارتفاع سعره بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار وتعطل عمليات الحصاد فى القرى والنجوع وعمليات النقل.

وأكد "شحاتة"، لـ"الوطن"، أن زيادة الإنتاج العالمي من البقوليات، ساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي ليصل إلى 4 أشهر، وبزيادة التعاقدات سيرتفع المخزون الاستراتيجي للبلاد ليكفي سنة كاملة، كما أن زيادة الإنتاج العالمي والمحلي من الفول ساهم في استقرار الأسعار محليا.

وأوضح أنّ محصول الفول البلدي هذا العام كانت إنتاجيته أفضل من الأعوام السابقة، وخاصة العام الماضي، بنسبة زيادة 40%، وانخفض بنسبة 25%حيث جرى زراعة 120 ألف فدان موسم شتوي 2019 مقابل 87 ألف فدان الموسم السابق.