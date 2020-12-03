"منها اللحوم والأسماك".. "الغرف": لا زيادة في أسعار السلع

قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إنه لا نقص فى المواد الغذائية، مؤكدا على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها ما أدى لهدوء واستقرار بالأسواق.

أضاف "صقر" لـ"الوطن"، أن من أهم السلع المتوافرة اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والكبد والكلاوى والزبدة ومنتجات الألبان، كما أن زيادة المنتج المحلى ساهم فى هدوء الأسواق.

من جانبه حذر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، من بدء ظهور إنفلونزا الطيور، خاصة مع بداية دخول موسم الشتاء، قائلًا إن العدوى لم تظهر حتى الآن بالنسبة للتربية المنتظمة في المزارع.

وأضاف "السيد"، أنه لابد من دق ناقوس الخطر لاتخاذ الاحتياطات الكاملة والإجراءات الاحترازية، لتفادي الخسائر الفادحة التي يتحملها التجار وصغار المنتجين نتيجة النفوق.

وأشاد "السيد"، بحملات التوعية الخاصة بإدارة الطب الوقائي، بشأن مخاطر الإنفلونزا وكيفية تجنبها، بجانب تنظيمهم قوافل تحصين لرصد بؤر انتشارها، مطالبًا الوحدات البيطرية في المحافظات بشن حملات توعية للمواطنين وزيارة المنازل لتوقيع الكشف على الطيور المتواجدة به، لتجنب سقوط ضحايا بشرية.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك في محلات التجزئة بين 30 إلى 45 جنيهًا، والدواجن البيضاء من 20 إلى 35 جنيهًا.

وطالب "السيد"، بأهمية تطبيق القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع واللائحة التنفيذية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصدر هذا القانون في أعقاب ظهور إنفلونزا الطيور في مصر والعالم 2006، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وقامت معظم دول العالم باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة والحد من الخسائر الاقتصادية.