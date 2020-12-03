مفاجأة.. مصر تحقق معدل إصابات بكورونا لم يحدث منذ 4 شهور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

تجاوز الإصابات حاجز الـ400 حالة يحدث لأول مرة، بعدما انخفض معدل الإصابات في مصر، وإغلاق عدد من مستشفيات العزل، في الوقت الذي يزعم فيه البعض تعرض مصر لموجة ثانية من الفيروس، وواكب ذلك ارتفاع في معدل الإصابات لأول مرة منذ فترة طويلة.

يُذكر أن آخر مرة شهدت مصر إصابة أكثر من 400 شخص بفيروس كورونا في يوم واحد كانت قبل 123 يوما "4 شهور" وتحديدًا في يوم الخميس 30 يوليو 2020، حيث انخفض بعدها مؤشر الإصابات وظلت تنخفض حتى قاربت من كسر الـ100 إصابة يوميًا قبل معاودتها الارتفاع مع دخول فصل الشتاء وتعرض عدد كبير من دول العالم للموجة الثانية للفيروس.

ووقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، بلغ 116724 حالة من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.