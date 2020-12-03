درجة حرارة وصناديق آمنة.. كيف تتم عملية نقل لقاحات كورونا لدول العالم؟

كشف مسؤول كبير بشركة "بيونتك"، الألمانية لصناعة الأدوية، عن تفاصيل وطرق حفظ لقاح كورونا المشترك مع شركة "فايزر" الأمريكية، مشيرا إلى أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، متابعا: "طورنا صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصاً للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين".

وشدد المسؤول خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، على سعى الشركة لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى كل دول العالم، متوقعا مزيدا من الموافقات على اللقاح المشترك مع "فايزر" خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت "بيونتك"، أن المملكة المتحدة كانت الدولة الأولى في العالم التي وافقت على اللقاح، حيث سيساهم اللقاح في خفض عدد المرضى في المستشفيات ممن يعانون من حالات عالية الخطورة.

الدكتور يوسف محمد، أخصائي الأمراض المعدية، أوضح أن هناك عدة معايير يجب توافرها قبل نقل أي لقاح من دولة إلى آخرى، موضحا أن اللقاحات خلال النقل يجب أن تحفظ في عند درجة حرارة مئوية تبلغ 80 تحت الصفر، وذلك حتى تصل بكامل سلامتها، أو عند درجة حرارة التي تحددها الشركة والتي من المؤكد ستكون تحت الصفر.

وأضاف "يوسف"، لـ"الوطن"، أن للقاحات توضع داخل صناديق مصنوعة خصيصا لهذا الغرض، حيث تكون مبطنة من الداخل لمنع تكسير الزجاجات، مشيرا إلى أن زجاجات اللقاح توضع بشكل عمودي، وهناك مسافة بين عبوة وآخرى وذلك لضمان وصول التبريد إلى كل الزجاجات المتواجة خلال عملية النقل.

وتابع أخصائي الأمراض المعدية، أن عملية نقل اللقاحات بحاجة إلى أطقم متخصصة في التعامل مع عملية النقل والتخزين، التي تطلب كفاءات قادرة على التعامل مع الأدوية من حيث طريقة حملها أو وضعها وطريقة التنظيم داخل الطائرة.