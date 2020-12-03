اعتقال 23 إخواني في تركيا بتهمة التواصل مع دول أجنبية دون تنسيق

اعتقلت السلطات التركية 23 من عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها وذلك بعد رفضها منحهم الجنسية التركية.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات التركية تحتجز حاليا هولاء العناصر بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.

وبحسب "العربية الحدث" فإن هولاء العناصر كانوا يتواصلون مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للجماعة في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية، بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان، ودون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، مما أغضب الحكومة التركية خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل الأراضي التركية، وهو ما أزعج حكومة أنقرة التي ارتأت أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح مع الدولة التركية.

وكشفت مصادر لـ"العربية الحدث" أن عددا من هولاء العناصر الإخوانية رتبوا لتسفير وتدريب بعض شباب الجماعة المتواجدين فى ماليزيا إلى جورجيا للتدريب على ما يسمى "استراتيجية خرطوم الأباطيل" وهي إحدى وسائل أو أساليب الحرب النفسية التى تجيدها المخابرات الروسية، بينما كشفت الحكومة التركية وجود قنوات اتصال كبيرة ومفتوحة من أراضيها بين هولاء العناصر وبين جهات نافذة وفاعلة في إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة تقيم في لندن.