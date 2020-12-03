خرج من دار الأيتام ليجد نفسه ميتا من 20 سنة.. سالم "عايز بطاقة"

مآساة جديدة يعيشها الشاب سالم، والذي قضى حياته في إحدى دور الأيتام بعدما عثروا عليه رضيعًا.

المأساة الجديدة تتلخص في أن الشاب انتهت فترة إقامته في الدار لبلوغه سن الشباب وذهب للسجل المدني لاستخراج بطاقة شخصية ليتمكن من ممارسة حياته بشكل جديد ولكنه فوجئ أنه ميت منذ 20 عاما.

"قعدت 4 سنين في الشارع وكنت بنام في أكشاك الكهرباء".. هكذا تحدث "سالم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، مشيرًا أن مآساته لم تنتهي باليتم ولكنه تفاجأ بأنه أصبح من الأموات في سجلات الأحوال المدنية.

من جهته ناشد الإعلامي طارق علام مصلحة الأحوال المدنية بالنظر في مشكلة سالم ومحاولة حلها ومنحه بطاقة شخصية ليتمكن من الالتحاق بأي عمل.