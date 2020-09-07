من يتيم الإسماعيلية لمبروك عطية.. 10وقائق تكشف زيف إعلام الإخوان

لا تتوانى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، في استغلال بعض الأحداث التي تمر بها البلاد، لتبث أكاذيبها، من خلال نشر فيديوهات مفبركة لنقل صورة مغايرة للواقع وخدمة الهدف الذي تسعى لأجله دائما وهو إسقاط الدولة المصرية.

وتستكمل قناة "الجزيرة" سلسلة الادعاءات والأكاذيب والشائعات التي تطلقها عبر شاشتها، لتضليل وتحريض المواطنين ضد الدولة، ولكن أداءها في تغطية الأحداث المصرية ونقل المشهد لمتابعيها الذي يسوده الكذب والافتراء، يعرضها دائماً للسقطات المهنية، والكشف عن أهدافها الخبيثة.

1- مبروك عطية

تداولت الصفحة الرسمية لقناة "مكلمين" الإخوانية، التي تسعى دائما لنشر الفوضى والشائعات، مقطع فيديو مجتزء منسوب للشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، تحت عنوان "بعد قراره بهدم منازل المصريين.. الشيخ مبروك عطية يقول للسيسي هتكرهني في البلد"، وزعمت القناة ومتداولي المقطع أن هذا التصريح ردًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة العقارات المخالفة في حالة عدم التصالح.

وقال الدكتور مبروك عطية، إن ما تردد عن هجومه على قانون التصالح في مخالفات البناء عارٍ تماماً من الصحة، مؤكداً أن اللجان الإلكترونية للجماعات المتطرفة، مثل الإخوان وغيرها، أو من وصفهم بـ"أهل الشر"، يقفون وراء هذه الأكاذيب لبث الفتنة بين الناس، "ده شغل قص ولصق، دين ربنا مش قص ولصق، مصالح العباد مش قص ولصق".

وأضاف "عطية" في تصريحات لـ "الوطن"، أنه مؤيد لقانون التصالح مع مخالفات البناء، "أنا مع أي قانون لفرض النظام ومواجهة العشوائية والفوضى اللي كنا عايشين فيها، لأن بيوتنا وشوارعنا والمخالفات اللي انتشرت في كل مكان لا ترضي ربنا ولا ترضي نبينا محمد"، ومن يعتدي على أراضي الدولة أو الأرض الزراعية "اللي بناكل منها"، هو آثم، و"ربنا غضبان عليه حتى لو بنى مسجد أو زاوية تحت بيته المخالف".

وتابع: "الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، واحنا بنفهم الناس براحة، بنقولهم عيب ماتعملش مخالفة، ماتكسرش طريق، ماتاخدش أرض مش أرضك، ماتسرقش بنك وتروح تعمل عمرة لأن عمرتك مش مقبولة، ولا تبني مخالف وتعمل جامع وسبيل يا حبيبي لأنه مش مقبول منك حتى لو الناس انتفعت بيه، عايز ربنا يحبك ويرضي عنك أمشي مظبوط والتزم بالقانون وأعمل عملاً صالحاً".

2- أكاذيب "الإخوان" حول هدم المساجد

تحاول جماعة الشر، من خلال نوافذها بتركيا، البحث عن أي شئ لاستغلاله في إشعال الفتنة بين المصريين، رغم يقينهم أن المصريين عرفوا جيدًا ما يدور في رأس الجماعة الإرهابية من أجل تفكيك الدولة ونسيجها الوطني، فتحاول الجماعة التلاعب على وتر ملف المساجد والكنائس وغيرها.

اهتمام غير مسبوق توليه الدولة المصرية في بناء وعمارة بيوت الله وهو ما ظهر جليَا فيما حدث في مصر خلال السنوات الـ 6 الأخيرة، والذي يعد أمرًا غير مسبوق، فوفق خطة منضبطة ومتكاملة لتوفير مكان العبادة المناسب للمصليين، عملت الدولة على إعمار بيوت الله في كافة ربوع الوطن، ففي مجال عمارة المساجد جرى إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد.

وافتتحت وزارة الأوقاف 1170 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم و69 مركزًا لإعداد المحفظين خدمة لكتاب الله عز وجل وعملًا على عمارة بيوته، فالدولة التي تصدت لمخالفات البناء حتى وإن تستر أصحابها في بداية الأمر ببناء دور العبادة هي ذاتها الدولة التي بنت مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يُعد أكبر المساجد حول العالم، حسبما رصد تقريرعرضته قناة "extra news".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول المتبرعين في المساهمة في إنشاء هذا المسجد، ولكن البعض من ضعاف النفوس أو محدودي العلم، أجازوا زريعة للتعدي على أراضي الدولة وإهدار الرقعة الزراعية من خلال بناء المساجد وهو أمر غير جائز شرعًا، حيث أكدت دار الإفتاء أنه ليس لله تعالى حاجة في بناء بيت يضر مصالح عبادة واقتصادهم ولا يقصد به وجهه.

نهضة عمرانية بإنشاء المساجد الجديدة في مصر، تكشف أكاذيب إعلام الجماعة الإرهابية وسط سعيها ليل نهار على بث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية بمختلف الأشكال.

3- واقعة يتم الإسماعيلية

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، فيديو نشره شاب يتيم يُدعى أسامة سعد، على صفحته الشخصية بالسوشيال ميديا، استغاث فيه بالرئيس عبدالفتاح السيسي كونه أبا لكل مصري، حيث طلب أسامة من السيسي إنقاذه من مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية.

وأضافت "عزة"، خلال تقديمها برنامجها "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مديرة التضامن الاجتماعي طالبت أسامة بمغادرة دار الأيتام منذ ثلاثة أشهر ورفضت عودته إليها، مؤكدة أن الشاب يرغب في الرجوع إلى الدار كونه تربى فيها والتحق بهذه الدار بعد وفاة والده مباشرة.

وأشارت الإعلامية إلى أن قناة الجزيرة القطرية استخدمت مقطع الفيديو الذي نشره الشاب اليتيم، وكالعادة وليس الأمر بجديد على "الجزيرة"، ظلت تُردد بأن مصر تُشرد الأيتام، وتعمل على نشر الأكاذيب عن مصر، وهذا ما ذكره الشاب أيضًا في كلامه بالفيديو، موضحة أن الجزيرة تبحث عن شيء كي تؤكد أنها قناة كاذبة.

وطالبت "عزة" وزارة التضامن الاجتماعي بخروج مسؤول للرد على الشاب اليتيم وتوضيح الأمور للرأي العام، فالفيديوهات التي تُنشر على السوشيال ميديا كثيرة، والرد يجب أن يكون سريعًا حتى لا يكون هناك فرصة أن المسائل تأخذ بُعدًا غير صحيح.

وتحدث الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي وقتها، عن أسامة، فقال "أسامة واحد من ولادنا وأعرفه منذ 3 أعوام وعارف قصته ومشاكله"، مؤكدًا أن الشاب اليتيم يبلغ من العمر 19 عامًا، وهذا يُعني أنه بلغ سن الخروج من دور رعاية الأيتام، والتي يسعى للعودة لها مجددًا وسط الأطفال بالمخالفة للقانون.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت له شقة في الإسكندرية بناء على رغبته، كما جرى توفير فرصة عمل له في مصنع ألبان بناء على رغبته أيضًا، مؤكدًا أن أسامة سعد عانى من مشاكل مع زملائه منذ 2015 وجرى إلحاقه بمركز تأهيل نفسي في بني سويف ولم يكن منتظمًا في الدراسة بالشكل الكافي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن أسامة جرى نقله بين أكثر من دار أيتام بناء على رغبته ومرحلته العمرية في كل وقت، مؤكدا أن عقد الإيجار للشقة التي جرى تسليمها لها، خاص بأسامة ومسجل باسمه حتى الآن.

4- اجتزاء تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي عن "الانتحار"

بثت جماعة الإخوان، جزءاً من فيديو قديم للرئيس السيسي باعتبارها كلمة حديثة للرئيس، حيث اقتطعت قنوات الإخوان جزءاً لا يزيد عن ثوانٍ معدودة الهدف منه إظهار أن الرئيس لا يبالي بحوادث الانتحار، وهو أمر كاذب تماما وينافي الحقيقة، حيث يتضمن الفيديو الكامل للواقعة تصريحات توضح المعنى الحقيقي لتصريحات الرئيس السيسي، وذلك خلال واقعة الشاب الذي انتحر من أعلى برج القاهرة، وكان الجزء المنسوب للسيسي: "طب اللي عاوز ينتحر أعمله إيه يعني".

بالبحث تبين أن التاريخ الحقيقى للفيديو يعود إلى سبتمبر 2015، أي منذ 5 سنوات كاملة، وكان أثناء زيارة الرئيس السيسي لطلاب الكلية الحربية، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفيديو عن حروب الجيل الرابع واستخدام الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة لإسقاط الدول، وقال "العلوم دي تستخدم دلوقتي عشان تهد الدول، والدول اللي تتهد مترجعش تاني، أنا بكرر الكلام ده كتير، وعايزكوا كلكوا تخلوا بالكوا منه.

وتابع : "بالمناسبة محدش يقدر يدمر الدول بالشكل اللي احنا بنشوفه ده إلا إذا كانت الدولة بتضرب نفسها.. ناس بتنتحر هنعملهم إيه" وهنا يبدو بشكل واضح أن مقصود كلام الرئيس هو أن خروج الناس واستخدامهم لتدمير بلادهم سيظهرهم كما لو كانوا ينتحرون.

5- الإخوان تحاول تصدير أزمة رغيف الخبز

"رجل يحمل رغيفًا صغيرًا بين يديه" و"رغيف صغير على كف يد" صورتان تداولهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات، ليصل إلى 90 جرامًا، لإظهار صغر حجمه وما وصل إليه، وهو ما ينافي حقيقة الوضع.

وكشف مصممو جرافيك لـ"الوطن" حقيقة هذه الصور وكيفية إظهارها بهذا الشكل غير الحقيقي.

وافتعلت منصات الإخوان الأكاذيب بتداول هذه الصور المنافية للحقيقة من بينهم قناة الجزيرة، بعد إعلان وزراة التموين عن تخفيض وزن الرغيف، مصدرين الشائعات حول أن الصورة المتداولة ترصد الحجم الذي وصل له رغيف الخبز ما أثبت مصممو الجرافيك "فبركته".

ويقول معتز صلاح، مصمم ومصور منتجات في أحد الشركات العالمية، إن الصورة المنتشرة لـ"رغيف صغير على كف يد" ليست مصممة بـ"فوتوشوب" وإنما هناك عدة خدع ليبدو الرغيف أصغر، حيث تستخدم عدة تقنيات وخدع تصويرية ليبدو المنتج أصغر، منها زاوية التصوير وشكل المنتج نفسه وهذه الخدع لا يعرفها سوى المحترفين عند مشاهدة منتج معين بعد تصويره.

الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل شرحها المصور المحترف في حديثه لـ"الوطن"، بأنها لرغيف حقيقي بالفعل والتقطت صورة من زاوية 45 درجة بحيث تعطي إيحاءاً بحجم أقل من الحجم الطبيعي بالفعل، موضحًا أن التصوير من الأعلى دائمًا يصغر جحم المنتج على عكس التصوير من الأسفل والذي يعطى إيحاءً بحجم أكبر مثل ما نراه في بعض الإعلانات التي تحاول إبراز حجمها فيصور الإعلان المنتج من الأسفل، بالإضافة إلى اختيار زوايا المنتج نفسه للتصوير تفرق في شكل الصورة النهائي، فإذا كان الرغيف به جانبًا محدبًا حال التصوير من هذه الزاوية يبرز حجم أصغر.

أما الصورة الأخرى التي يظهر بها الرجل وهو يحمل الرغيف الصغير بين يديه فهي صورة تركز على وجه الرجل وجرى تصويره من بعيد ليكون "الفوكس" على الرجل نفسه ومع ضم الرغيف يبدو الرغيف أصغر من حجمه الأساسي، ضاربا كل قواعد تصوير المنتجات عرض الحائط والتي تعتمد على تجسيد المنتج ليكون ثلاثي الأبعاد، لكنه أظهره مسطح وصغير، بحسب مصور المنتجات، الذي أوضح أن تصوير المنتجات حاليا أصبح يعتمد بشكل أكبر على الخدع البصرية وتقنيات التصوير، أكثر من الفوتوشوب الذي أصبح من السهل كشفه ومحدوديته الكفاءة التي يقدمها.

رامي دانيال مصمم فوتوشوب، يقول "استخدام تقنيات الفوتوشوب من أجل تصغير أو تقليل حجم أي شيء سهلة جدا وتعتمد على الصورة المختار قصها لوضعها بشكل أصغر، من خلال اختيار صورة لرغيف خبز وقصها بدقة، وتصغيرها ووضعها في صورة ذات مقاسات مختلفة لتبدو أصغر".

وتابع دانيال في حديثه لـ"الوطن"، أنه بمجرد وضع الصورة في صورة جديدة، يجب ضبط الزوايا والإضاءة التي تناسب البيئة الجديدة للصورة المقصوصة حتى لا يظهر فرق تركيبها، وعدم كشف فبركتها وهو أمر سهل لمحترفي "الفوتوشوب".

6- أكاذيب "الجزيرة" عرضت احتفالات المنصة وادعت أنها مناهضة للدولة

وفى إطار تغطيتها للأحداث في البلاد، نقلت "الجزيرة مباشر" بث مباشر لتظاهرات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المنصة بمدينة نصر، وزعمت أنها تظاهرات في محافظة قنا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و ما نشرته قناة الجزيرة يؤكد كذبها وإلحاحها المستمر على تحريض المواطنين وتضليلهم، بل ويكشف أهدافها الخبيثة المعادية للدولة المصرية والمصريين وقواتها المسلحة.

وفى حيلة جديدة للفبركة وتزييف الحقائق كما هي عادتها دائما، قررت قناة الجزيرة تقسيم شاشتها إلى 3 أجزاء، في محاولة لتغطية ما تزعم أنها مظاهرات، فجاءت الصورة الأولى من ناحية اليمين مكتوب عليها "قنا قبل قليل"، والصورة الوسطى "الأقصر قبل قليل"، والصورة الأخيرة من ناحية اليسار "الوراق قبل قليل".

ومن النظرة الأولى يكتشف المشاهد خداع القناة وتحريضها للمواطنين حيث أن الصورتين من قنا والأقصر، بهما نفس المشهد بنفس تفاصيله، فكيف يتواجد المواطنين والكوبرى الظاهر في الفيديوهات في محافظتين مختلفتين في آن واحد !!.

7- أكاذيب الجزيرة عن إلقاء الشرطة أثاث المواطنين في الشوارع في "عزبة الصفيح"

منذ ساعات قليلة، نشرت قناة "الجزيرة" القطرية، البوق الإعلامي للجماعة الإرهابية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، ادعت فيه قيام أجهزة الأمن في مصر بإلقاء أمتعة المواطنين وأثاث منازلهم من النوافذ في منطقة "عزبة الصفيح" في حي روض الفرج بالقاهرة، قبل تنفيذ الإزالات التي تهدف في الأساس إلى تطوير المنطقة.

مقطع الفيديو الذي عرضته "الجزيرة"، أثار سخرية من قبل المتابعين لها على صفحاتها الرسمية، وهذا ما يُظهر وعي الشعب المصري بما تقوم به الدولة في تطوير المناطق العشوائية، فقال أحد المعلقين على الفيديو: "يعني لما البيت يقع عليهم نزعل ونقول مش دي أرواح ناس وفين الدولة، ولما الدولة تديهم شقق ثانية نقول بص بيخرجوهم من بيوتهم! شيء غريب".

بينما رد آخر على "الجزيرة" في صفحتها: "ياريت تشوفوا حي الأسمرات ومشاريع عديدة قامت بها الدولة، هتعرفوا وقتها إن القرار ده صح جدًا، لا للعشوائيات نعم للإزالات، نعم للتطوير، تحيا مصر وشعبها ورئيسيها، يعني دي أصلا بيوت، دي كلها عشش وعشوائيات، مش كنتم بتاجروا بيهم، أهم سينتقلون لمكان أنضف، وبرضوا عاوزين تتاجروا بيهم.. سبحان الله".

حسم الأمر الشاب "محمود محمد عبد الباقي"، الشخص الذي ادعت قناة "الجزيرة" بأن الشرطة قامت بإلقاء أثاث منزله من الشرفة قبل عملية الإزالة، حيث فند أكاذيب الجماعة الإرهابية وقال: "أنا شغال حداد ولقيت الناس بتكلمني وتقولي الشرطة بترمي العفش بتاعك في الشارع، لا الكلام ده محصلش خالص، احنا اللي كنا بنزله".

وأضاف "عبد الباقي"، في مقطع فيديو له: "البيت أول بلكونة عشان كده كنا بنزله من الشرفة، الدولة سلمتنا شقق نظيفة، الدولة نظفتنا من العشوائيات، إدونا شقة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، مفروشين بالكامل".

8- كذبة مقتل عصام العريان

وتناولت بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعي الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية ادعاءات بأن وفاة الإخواني الإرهابي عصام العريان داخل محبسه جاءت نتيجة تعرضه للاعتداء من قِبل أحد الضباط داخل السجن، فيما أكدت تحقيقات النيابة أن وفاة المذكور جاءت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فيها.

وقالت "النيابة العامة"، إنها تلقت إخطاراً فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري من قطاع مصلحة السجون بوفاة المسجون "العريان"، فاتخذت إجراءات تحقيق واقعة وفاته بمناظرة جثمانه، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته، والذي أودع تقريرًا مبدئيًّا أكد فيه خلو الجثمان من أي إصابات ذات طبيعة جنائية.

وسألت النيابة العامة مسجونين بغرفتين مجاورتين للمتوفى، هما صبحي صالح وشعبان عبد العظيم، واللذان أكدا استقرار الحالة الصحية للمتوفى قُبيل وفاته.

9- كذبة زحام مدينة نصر

صور شاب مقطع فيديو للزحام بميدان صغير في نطاق موقع عمل في منطقة مدينة نصر، ليتهكم على ما رآه من نقطة سلبية، تلقفتها وسائل إعلام مضللة من منصات الجماعة الإرهابية، وتناقلته في سياق التشويه المخالف للحقيقة.

أما الوجه الحقيقي للفيديو كشفه تقرير برنامج "التاسعة" عبر التليفزيون المصري، هو أن الميدان الذي جرى تصويره ما هو إلا تحويلة مرورية في محيط كوبري السلام الجديد، أحد أهم محاور الطرق التي جرى استحداثها في مدينة نصر، وهو ما أحدث كثافة مرورية مؤقتة في وقت الذروة وهو أمر مؤقت حتى انتهاء المشروع، ضمن مشروع تضخيم كبير ضم مصر الجديدة ومدينة نصر بهدف تغيير طرقها للأفضل.

10- كشف زيف فيديو يدعي أن لميس الحديدي تهاجم الرئيس

نشرت العناصر المعادية لمصر فيديو ادعى فيه أعضاء الجماعة الإرهابية أن الإعلامية لميس الحديدي تنقلب على الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهاجمه وتدعى أنه يخاف ويضع حاجز أمني بينه وبين إمام المسجد في الصلاة، بينما لميس وجهت هذه الكلمات فعلًا ولكن للمعزول مرسي العياط.