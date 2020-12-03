وزير الري يفتتح مراسي الأتوبيس النهري بالدقهلية

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، المرحلة الثانية من المراسي الجديدة علي نهر النيل بمدينتي " المنصورة وطلخا" خلال زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم، رافقه خلال الزيارة المحافظ الدكتور أيمن مختار، وعقب الافتتاح تفقدا مشروعات تطوير الترع بمركزي "أجا والسنبلاوين" للاطمئنان علي سير العمل.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن الانتهاء من إنشاء مرسييّ الأتوبيس النهرى بمدينه طلخا بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه لربطها بمدينة المنصورة فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق مطالب وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتنفيذ المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين.

وأطلق محافظة الدقهلية علي المرسيين أسماء اثنين من المشاهير الأول "مرسى أنيس منصور" ويقع بنهاية نادى القوات المسلحة بناحية قرية ميت عنتر، والأخر باسم "مرسى، فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا.

يذكر أن محافظة الدقهلية أنشأت المرحلة الأولي لمشروع الأتوبيس النهرى داخل مدينة المنصورة بعدد 4 محطات وهي " أم كلثوم، وابن لقمان، و شجرة الدر، و الشيخ الشعراوي" والذي بدأ العمل فيها في عهد المحافظ الأسبق الدكتور أحمد الشعراوي، وجري افتتاحها في عهد المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم.