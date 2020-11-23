وزير الري يطالب بجدول زمني لمشروع تأهيل الترع

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا

وأكد الدكتور عبدالعاطي، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل دون التأثير سلبا على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنّه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي، بالالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحثّ الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في المناحي.

كما وجّه وزير الري، بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة أشكال المخالفات.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي، أنّه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث.

وشدد وزير الري، على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.

جاهزية الترع والمصارف والمحطات ومنشآت الحماية للتعامل مع موسم الأمطار والسيول

وأكد الدكتور عبدالعاطي، أنّ المنشآت والمشروعات التي نفذتها الوزارة مؤخرا، جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.