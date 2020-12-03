بنك ناصر: قدمنا 21 مليار جنيه تمويلات خلال عام 2019/20

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، العضو المنتدب، إنّ البنك قدّم تمويلات بقيمة 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وتنوعت التمويلات بين تمويل مجالات التمكين وخلق فرص العمل وتمويل برنامج تحفيز الطلب، وتمويل وسائل الإنتاج وبرامج تمويل السيدات والمتمثلة في قرض مستورة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وبلغت قيمة التمويل نحو 325 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" الذي يعقد سنويا، ويتناول المؤتمر هذا العام أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحةً حاليًا.

وتأتي مشاركة بنك ناصر في المؤتمر تماشيا مع سياسة البنك، وتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك في تقديم وعرض خدمات البنك التمويلية ومنتجاته المالية والمصرفية على العديد من شرائح العملاء.

البنك يقبل الإيداعات متناهية الصغر وإيداعات وشهادات بأجيال حتى 5 سنوات

وتحت شعار "ادخر ودع التنمية لنا"، أوضح عشماوي أنّ البنك يقبل الإيداعات والتي تتمثل في الإيداعات متناهية الصغر وإيداعات وشهادات بأجيال حتي خمس سنوات وإيداعات طويلة الأجل حتي 18 عاما.

وأشار إلى أنّ أنشطة البنك تنوعت بين نشاط الإستثمار والذي يحقق موارد للبنك ناتجة عن الأعمال، والخدمات المقدمة من البنك للغير في هذا المجال، والنشاط المصرفي الذي يهدف للعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات، إلى جانب نشاط التركات الشاغرة وتتمثل في أحكام القانون رقم 71 لسنة 62 بشأن التركات التي تتخلف عن متوفين دون وارث ويتم الإفراج عنها عند ظهور وريث ويتم الصرف منها على أنشطة التكافل.

نشاط التكافل الاجتماعي ينظم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية

وأوضح أنّ نشاط التكافل الإجتماعي، يهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، بتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، من خلال الإشراف على 3500 لجنة زكاة تابعة للبنك، إضافة إلى نشاط صندوق نظام تأمين الأسرة الذي يهدف للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها.