بنك ناصر يوجّه بتغذية ماكينات الصراف الآلي استعدادا لمعاشات ديسمبر

وجّهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر.

وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات، ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم، لذلك صدرت تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

وأضاف عشماوي، أنّه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جرى التنبيه على الفروع كافة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار الفيروس، مع وجوب الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، إذ تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه، يومي الخميس والأحد الموافقين 3 و6 ديسمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر.

وأشار عشماوي إلى أنّ الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات، بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا، أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء، في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.

وجرى إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 من منافذ شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يخفف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ الإجراءات الاحترازية، خاصة وأنّ البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.