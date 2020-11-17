"التضامن": ميزانية بنك ناصر ترتفع إلى 22 مليارا و247 مليون جنيه

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة بمقر وزارة التضامن.

وقالت نيفين القباج، إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها الاعتماد النهائي للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو في جميع قطاعات الأعمال بالبنك على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا.

وأضافت "القباج"، في بيان لها، أن أرباح البنك ارتفعت إلى مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالي السابق، بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32%، وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.

16 مليار و118 مليون جنيه صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17 مليار و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16مليار و118 مليون جنيه مقابل 12 مليار و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29%.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30 يونيو 2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37%، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة إلى اعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020.

بحث تواجد بنك ناصر الاجتماعي بوحدات التضامن بالجامعات

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن الاجتماع استعرض بحث آلية تواجد بنك ناصر الاجتماعي داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية، ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار سعي البنك إلى تطوير الخدمات التي يقدمها ودعم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعي.