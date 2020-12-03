مصدر بالصحة: توفير لقاحات كورونا لبعض الفئات مجانا

كشف مصدر في وزارة الصحة والسكان، عن بدء التفاوض لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتا الى أنّ اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بدأت تضع كل اللقاحات أمامها لمعرفة أكثر اللقاحات أمانا وفعالية لتواصل مع الجهات المعنية لتوفير حصة مصر من اللقاحات، وهي 20 مليون جرعة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الفئات التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا بالترتيب، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم الفئات التي تتعرض للعدوى وهي الأطقم الطبية مجانًا، مشيرا إلى أنّه بعد توفير اللقاحات ستعمل الدولة لتوفيره للفئات كافة، لكن في البداية غير معقول أن توفر جهة معينة اللقاح لكل دول العالم.

مصدر بالصحة: ملف كورونا خاصة توفير اللقاح موضع اهتمام الرئيس السيسي

وتابع المصدر بأنّ ملف فيروس كورونا خاصة توفير اللقاح، موضع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلّف الجهات المعنية بالملف داخل الدولة لتوفير القاحات وتأمين حصة مصر منه، مشيرا إلى أنّ اللقاح سيكون للفئات التي تحددت كما أشرنا في السابق مجانا.

واكد المصدر أنّ الـ3 أشهر المقبلة، ستشهد زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا لسببين، أولهما انتشار الأمراض التنفسية في فصل الشتاء، والثاني هو تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية وأولها ارتداء الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.

وقالت إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 116724 حالات، بينها 102949 حالة تعافت، و6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.