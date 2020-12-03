"الصحة": ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" مستمر حتى فبراير

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك زيادة يومية فى أعداد مصابى الفيروس، وإن هذه الزيادة مستمرة حتى شهر فبراير المقبل. وأضافت لـ«الوطن»، أن العدوى بالفيروس تستمر فى الحالات المتوسطة لمدة 10 أيام، والشديدة لمدة 20 يوماً، ولا توجد فئة مستثناة من خطر الإصابة، وبعض أعراض الفيروس تظل مستمرة حتى بعد التعافى لمدة زمنية معينة قد تصل إلى شهر كالسعال والأرق. وأكدت أن زيادة الإصابات تعود إلى تراخى المواطنين فى اتباع الإجراءات الاحترازية، وخاطبت المواطنين بالقول: «أرجوكم البسوا كمامات»، الشتاء يزيد فى انتشار الأمراض التنفسية بصفة عامة.

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية، أنه فى حال اعتماد لقاح فعّال وآمن لفيروس كورونا ستوفره الدولة لكل الفئات، وجدّدت تأكيدها أن اللقاح الفعال هو وعى المواطن ومساعدته للدولة فى تقليل خطر انتشار الفيروس، مؤكدة أنه لم يثبت حتى الآن حدوث أى تحور جينى للفيروس، ويجب الحذر فى التعامل معه. وتابعت: «الإجراءات الاحترازية ليست صعبة، ولكنها الضمان الوحيد حتى الآن للوقاية».

"أطباء الدقهلية" تودع "شهيدها رقم 45"

وفى محافظة الدقهلية، توفى مساء أمس الأول، الدكتور ماجد ميخائيل، استشارى الباطنة بمستشفى طلخا المركزى، متأثراً بإصابته بكورونا، بعد أيام من وفاة زوجته بالفيروس نفسه، ونعت النقابة الفرعية للأطباء بالدقهلية، أمس، الدكتور ميخائيل، وقالت إنه «الشهيد رقم 45» من أعضائها الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس وحصلت «الوطن».

"تعليم دمياط": 8 وفيات و167 إصابة بين المعلمين والطلاب منذ بدء الدراسة

وفى دمياط، أعدت مديرية التربية والتعليم فى المحافظة إحصائية حول أعداد الإصابات والوفيات والمتعافين من الفيروس بين الطلاب والمعلمين منذ بدء الدراسة حتى أواخر نوفمبر. وكشفت إصابة 5 طلاب و162 معلماً ومعلمة، وفقاً للتقارير الطبية المقدّمة للمديرية التى أثبتت إصابتهم بكورونا. ووفقاً للإحصائية التى حصلت «الوطن» على نسخة منها فقد تعافى 3 طلاب و118 معلماً ومعلمة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 8 بين المعلمين، ولم تسجل أى حالة وفاة واحدة بين الطلاب المصابين. وشدّد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى، إلى جانب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى واستخدام الكمامات، والتهوية الجيدة، وترصد الوباء، واكتشاف أى حالات بشكل مبكر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وفى سوهاج، أصدر المحافظ اللواء طارق الفقى، توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس والحد من انتشاره. وأكد المحافظ التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات فى وسائل المواصلات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وشهدت محافظة مرسى مطروح لفتة إنسانية طيبة من صيدلى ووالده قاما بتوفير عدد 15 جهازاً للتنفس الصناعى لمرضى كورونا لاستعمالها بالمنازل مجاناً دون أى مقابل بمدينة الحمام، حتى يتماثلوا للشفاء.

وقال عاطف زحام، والد الصيدلى، إن هناك مرضى غير قادرين على شراء أو استئجار أجهزة تنفس صناعى، يحتاجون إليها خلال رحلة العلاج من الفيروس أثناء العزل المنزلى، مما دعاهما إلى شراء الأجهزة والتبرّع بها، دون أى تكلفة. وأضاف «زحام»: «تعرّضت للإصابة بالفيروس ومنّ الله علىّ بالشفاء، وهناك الكثير من الأهالى مصابون ويخضعون لعزل منزلى، وأعرف جيداً مدى احتياجهم لهذه الأجهزة طوال فترة العزل، مما دفعنى بمعاونة أهل الخير من مستثمرى مدينة الحمام إلى شراء أجهزة تنفس صناعى وتوفيرها داخل الصيدلية لمن يحتاجها، على أن يتم تسليمها لأهل المريض وإعادتها بعد الشفاء بإذن الله».

كانت وزارة الصحة وافقت على دعم مستشفى حميات مطروح بأحدث جهاز per لإجراء مسحات فيروس كورونا، وينهى الجهاز عملية إجراء التحليل فى ساعة ونصف فقط، مما يوفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تركيب شبكة غازات كاملة بمستشفى صدر مطروح، ومدّه بأسرة عناية مركزة بواقع 6 أسرة مجهّزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات لرعاية المصابين بالفيروس، كما قرّرت الوزارة دعم مستشفى مطروح العام بجهاز أشعة مقطعية حديث، بما يخدم قطاعاً كبيراً من المرضى الذين يتردّدون على المستشفى، نظراً لكونه المستشفى «العام» الوحيد بنطاق المحافظة.

وفى السياق نفسه، نظمت جمعية «شبرا الخير»، حملة لدعم الإدارة الصحية بشرق شبرا الخيمة بأكثر من ألف علبة دواء، للمساهمة فى علاج مصابى الفيروس ضمن حملة «إحنا معاك» بالتعاون مع شركة إيفا فارما للأدوية التى أسهمت بكامل الأدوية.