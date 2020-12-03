نيسان تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق "ليف" وبيع 500 ألف نسخة منها

احتفلت شركة نيسان، اليوم، بالذكرى السنوية العاشرة لسيارة "نيسان ليف" الكهربائية وبيع 500 ألف نسخة منذ طرحها لأول مرة.

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان: "بمناسبة هذه الإنجازات، نريد أولاً أن نعرب عن تقديرنا لجميع العملاء الذين حضروا معنا في هذه الرحلة المثيرة.. من خلال التحول إلى التنقل الكهربائي، جعلنا العملاء في جميع أنحاء العالم أقرب إلى مجتمع أكثر استدامة ومرونة".

يتم إنتاج نيسان ليف عديمة الانبعاثات في مصانع في اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وتباع في 59 سوقًا حول العالم.

ومع استمرار تحسن سعة البطارية وأدائها وكفاءتها، تطورت "ليف" من ركاب المدينة إلى سيارة متعددة الاستخدامات تلبي مجموعة واسعة من احتياجات العملاء وأنماط حياتهم.

وإلى جانب التنقل، ساهمت "نيسان ليف" في المجتمع من خلال المساعدة في توفير الطاقة للمنازل والشركات وتوفير الكهرباء في حالات الطوارئ أثناء الكوارث الطبيعية، جنبًا إلى جنب مع سيارات نيسان الكهربائية الأخرى التي تعمل بمحرك كهربائي، تواصل ليف تمهيد الطريق نحو مجتمع مستدام ومرن وخالي من الانبعاثات.

فوائد التنقل الكهربائي

من الإصدار الأول الرائد في عام 2010 إلى LEAF e + الذي تم تقديمه في عام 2019، ساعد 500 ألف عميل اختاروا LEAF السائقين في جميع أنحاء العالم على إدراك فوائد السيارات الكهربائية، سواء من حيث الاستدامة أو في حياتهم اليومية.

وتقدر "نيسان" أن مالكي "ليف" قد قادوا سياراتهم حوالي 16 مليار كيلومتر (حوالي 10 مليار ميل) بشكل تراكمي، في جميع أنحاء العالم، ما يمنع أكثر من 2.5 مليار كيلو جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي.

ويتوقع عملاء اليوم أيضًا أن تجعل السيارات الكهربائية حياتهم اليومية أكثر متعة، وتعمل "نيسان" على تطوير مجموعة متزايدة من السيارات والتقنيات الكهربائية المتقدمة التي تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات وتساعد العملاء على الشعور بمزيد من الثقة والاتصال والحماس.

يُذكر أنه في يوليو من هذا العام، كشفت "نيسان" النقاب عن "نيسان أريا كروس أوفر" الكهربائية بالكامل، والتي تجسد نقاط قوة الشركة في تطوير السيارات الكهربائية وتتميز بأحدث تقنيات وتصميم التنقل الذكي.

وتعد "Ariya" نموذجًا رئيسيًا في خطة تحويل "Nissan NEXT" للشركة، والتي تخطط "نيسان" بموجبها لبيع مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2023، بما في ذلك المركبات الكهربائية والمركبات المزودة بمحركات كهربائية "e-POWER".