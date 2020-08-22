نيسان تعلن عن مفاجأة لمالكي سيارة "ليف" الكهربائية

أعلنت شركة نيسان اليابانية إقامة حفلة مشاهدة لنهائي دوري الأبطال لسائقي سيارات نيسان "ليف" الكهربائية.

وستقوم نيسان بإعداد مسرح للسائقين لـ50 مالكًا من طراز "LEAF"، حيث سيتم إيقاف سياراتهم في تشكيل الفريق في مواجهة شاشة عملاقة، ما يجعلهم أقرب إلى الحدث مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وستقام حفلة المشاهدة في مكان سري يتم إبلاغه فقط للجماهير المختارة، ويمكن لكل منهم إحضار ضيف.

ومن بين الحاضرين، صاحب السيارة رقم 5000 التي بيعت في البرتغال وأسطورة دوري أبطال أوروبا نونو جوميز، الذي سينضم إلى لقاء حصري للقاء والترحيب.

كما سيتمكن المشجعون أيضًا من الوصول إلى كأس "UEFA Champions League" للحصول على فرصة حصرية لالتقاط الصور.

وتدخل نيسان موسمها السادس بصفتها الراعي الرسمي للسيارات لدوري أبطال أوروبا "UEFA"، والذي أكبر حدث رياضي سنوي في العالم.

وقال جاريث دونسمور، نائب الرئيس للاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات السيارات المتصلة وتجربة العملاء في نيسان أوروبا: "على مدار ستة مواسم حتى الآن، كنا نجعل نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA كهربيًا، وهذا العام ، شعرنا بدافع أكبر لإضافة الإثارة لهذا الحدث ونأمل أن نمنح مالكي LEAF أفضل شيء"

بالإضافة إلى استضافة الحفل، ستقدم نيسان كأس "UEFA Champions League" على متن سيارتها ذات الأداء الكهربائي، و"Nissan LEAF NISMO RC"، وسيكون النهائي أيضًا أول حدث كبير يتم فيه إبراز شعار علامة نيسان التجارية الجديدة، والذي تم الكشف عنه قبل أسابيع قليلة بجانب سيارة نيسان "أريا كروس أوفر" الكهربائية الجديدة كليًا.