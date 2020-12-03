"حقوق الحيوان" عن صيد ريهام سعيد حيوانات برية: تسيء لمصر ولازم تتشطب

طالبت دينا ذو الفقار، الناشطة في حقوق الحيوان والبيئة، بضرورة شطب الإعلامية ريهام سعيد، من نقابة الإعلاميين، إذا كانت عضو بها، وكذلك قناة النهار بضرورة وقف البرنامج وإحالة الإعلامية للتحقيق، بعد واقعة تعذيب الحيوانات خلال رحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

ريهام سعيد تثير أزمة بسبب رحلة صيد حيوانات برية

أثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها صبايا الخير، على شاشة قناة النهار، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وظهرت "سعيد" خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعاً للهرب، الأمر الذي تسبب في موجة غضب ضدها.

وقالت "ذو الفقار"، إنه لابد من إجراء عاجل وسريع ضد ريهام لما تقوم ببثه من مادة إعلامية تحرض على العنف، وتخالف قانون البيئة وتنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأدانت "ذو الفقار"، قناة النهار، لسماحها بمثل هذا المحتوى الظهور على عبر شاشتها، لأنها تسيء إلى إعلام مصر، مطالبة النائب العام بضرورة محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، خاصة أن المذيعة لها وقائع سابقة في موضوعات أخرى.

وأشارت إلى أنه تم ارسال شكاوى لوزارة البيئة لاتخاذ كافة الإجراءت حيال الواقعة، واصفة الإعلامية بـ"دراكولا" تخالف المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بقانون 9 لسنة 2019 والتي نصت: "يحظر بأية طريقة القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها".