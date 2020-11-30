ريهام سعيد تشارك جمهورها صورة من كواليس مسلسل "وادي الجن"

حرصت ريهام سعيد على مشاركة جمهورها بصور من كواليس تصوير مسلسل "وادي الجن"، والذي بدأ تصويره خلال الأيام الماضية عبر خاصية "ستوري"، وذلك عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام".

ومسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل "زودياك" عام 2019 من إنتاج "ڤيو"، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد، ويشارك في العمل، الذي تنفّذ إنتاجه شركة "آي بروداشكنز" مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبد الرحمن اليماني، وفراس سعيد.

وقال المخرج حسام الجوهري: "لدينا نص مميز جدّاً من تأليف كتّاب "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مع مجموعة مذهلة من الممثلين، ما يتيح لي ولفريقي مجموعة من المواهب كبيرة لدعم هذا العمل، ونحن متحمسون جداً للانتقال إلى موقع التصوير الجميل والتاريخي في صحراء مصر الشرقية. موضوع المسلسل وفكرته مثيران للاهتمام جداً، ونحن متحمسون لتجسيد هذه الحكاية الغامضة بشكل سينمائي، ونقلها إلى شاشات المشاهدين".

ويتولى الإخراج الفني هند حيدر، وإخراج التصوير الفوتوغرافي أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف، ليجسّدوا الغموض الذي يتسم به مسلسل "وادي الجن" بدعم من أحد أفضل شركات المؤثرات البصرية في مصر "تريند في إف إكس" (Trend VFX).

ومنتصف الشهر الجاري كانت علقت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على تشبيهها بالإعلامية وفاء الكيلاني بعد الإعلان عن عودتها ببرنامجها الجديد.

وكتبت ريهام: "أبقي محظوظة ولي الشرف أني أكون في نص جمالها بس قعدت كتير أفكر وجه المقارنة جت منين معرفتش، مفيش أي وجه شبه ولا في الملامح والمايكب ولا ستايل اللبس.. أكيد مش كل اللي قص شعره هايبقي شبهها خصوصا إن شعرها طويل، دلوقتي على العموم من بقكوا لباب السما، بالنسبة لي التعليق ده معناه إني احلويت قوي، على العموم شكرا علي رفع المعنويات.