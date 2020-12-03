محافظ بني سويف: ملف الاستثمار على رأس أولوياتنا لدفع عجلة التنمية

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن ملف الاستثمار على رأس أولويات المحافظة، حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية.

وأشاد المحافظ، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم، بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار فضلا عن الهيئات والجهات المعنية بالقطاع، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والمرافق بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، حيث استعرض مدير المنطقة "رجب يونس" النسب التنفيذية لأعمال الترفيق، وطالب المحافظ بالانتهاء من أعمال تسليم المرافق من كهرباء، ومياه، وطرق، موجها بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور كل الأطراف والجهات المعنية من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمناطق الصناعية ومكتب الاستثمار بالمحافظة ومسؤولى شركات المرافق للتنسيق للإتفاق على تنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لسرعة نهو وتسليم المرافق بالمناطق الصناعية.

وكلف المحافظ مديري المناطق الصناعية بإعداد بيان شامل متضمنًا الموقف الحالي للوضع بالمناطق الصناعية واحتياجاتها، مع إعداد حصر بقطع الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل، لاستعراضها خلال الاجتماع القادم ودراسة أسباب عدم استغلالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من هيئة التنمية الصناعية والاستثمار حيال موقف كل قطعة، بالإضافة إلى توجيهات المحافظ لمسؤولى الاستثمار للتنسيق مع مديرية الأمن لإنشاء نقطة شرطة بالمبنى الإداري بمنطقة بياض العرب الصناعية لتقديم الخدمات الأمنية بالمنطقة.

ووجه المحافظ إلى التنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة بعض المطالب التي تقدمت بها المحافظة للهيئة ومنها دراسة المطلب الخاص بتفويض المحافظة في بعض اختصاصات الهيئة للتسهيل على المستثمرين والدفع بالاستثمار وفق رؤية مشتركة في إطار توجيهات الدولة، فضلا عن دراسة مطلب المحافظة المتعلق بمدى إمكانية تفويضها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصانع والمنشآت الصناعية التي يثبت مخالفتها وتسببها في حدوث أضرار بالبيئة.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس عادل المليجي بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وممثل هيئة الاستثمار الدكتور تامر مبروك، لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وسلمي فتحي مسؤولة منطقة الصناعات الثقيلة، ودعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد تمام شركة الاتصالات ببني سويف، والمهندسة هالة سيد والمهندس بهاء محروس، شركة الكهرباء، والدكتور إبراهيم غالي، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الثقيلة، والمهندس عصام سليمان رئيس جمعية مستثمري بياض العرب وبعض المستثمرين ورجال الأعمال ببني سويف.