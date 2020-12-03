بدري 3 أيام.. الحكومة تصرف مرتبات الشهر الجاري يوم 22 ديسمبر

بكَّرت الحكومة موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة في الشهر الأخير من عام 2020 لثلاثة أيام، مقارنة بالشهور الثلاثة الماضية، حيث تبدأ وزارة المالية صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة عن الشهر الجاري يوم 22 ديسمبر بعد تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، وتتتيح مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 22 ديسمبر، ثم صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 23 ديسمبر، ثم صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 ديسمبر، بحسب كتاب دوري أصدرته وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية قد صرفت مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، أعقبها صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، ثم مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 27 أكتوبر، كما صرفت مرتبات الشهر الماضي للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، ثم 9 وزارات وهيئات يوم 26 نوفمبر.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وحدد الكتاب الدوري صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أكتوبر أيام 7 و11 و12 من الشهر نفسه، وفى نوفمبر وديسمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من كل شهر.

وأهاب البيان، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.