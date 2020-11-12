مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بوزارت وجهات الدولة

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة، إذ يبدأ الصرف يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر لمدة 3 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ المجموعة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، ثم المجموعة الثانية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، ثم المجموعة الثالثة الخميس 26 نوفمبر، أما باقي الوزارات فتصرف على مدار يومي 29 و30 نوفمبر الحالي.

وتستعرض "الوطن" مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر بالوزارات والجهات والهيئات المختلفة، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية، كالتالي:

الثلاثاء 24 نوفمبر

يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر للجهات التالية:

وزارات: الإنتاج الحربي، التموين، الصحة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، النقل، الاتصالات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

وزارة الداخلية، الثقافة، الآثار، الأوقاف، الإسكان، التجارة، الصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول، والجهات التابعة لها ومديريات الإسكان والمرافق.

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

الأربعاء 25 نوفمبر

وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي.

دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 26 نوفمبر

وزارات: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهم.

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.

الأحد والاثنين 29 و30 نوفمبر

صرف المرتبات لجميع الوزارات والهيئات والجهات الموجودة في الدولة.