المالية: صرف مرتبات 6 ملايين موظف 24 نوفمبر الحالي

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر لنحو 6 ملايين موظف وعامل في الدولة بداية من من 24 نوفمبر الحالي وعلى مدار ثلاثة أيام.

وكان صدر بيان عن وزارة المالية الشهر الماضي، أشار إلى بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 26 نوفمبرمن الشهر الحالي.

وأضاف البيان، أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 22 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 23 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية اعتمد مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر2020، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأهاب البيان بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.