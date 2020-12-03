كيف تحصل على شقة لمتوسطي الدخل من الإسكان الاجتماعي؟

في إطار حرص وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية على حصول جميع المصريين على شقق في الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أعلنت الوزارة رفع الحد الأقصى للحصول على شقق الإعلان الـ14، الذي يطرح 125 ألف وحدة سكنية به، بعدما وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأقصى للدخل لحجز الوحدات لتشمل من يكون راتبهم الشهري 14 ألف جنيه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة حاليا، والمقرر انتهاء التقديم لها 10 ديسمبر الجاري، كالتالي:

وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

- طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب لمنخفضي الدخل، على أن يجري تسليمها خلال 36 شهرا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء 250 ألف وحدة سكنية، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، كالتالي:

- الحد الأقصى لصافي الدخل شهريًا يصل إلى 14 ألف جنيه.

- تتحمل الدولة دعم تقديري غير مباشر لكل وحدة سكنية في حدود مبلغ يتراوح بين 210 و280 ألف جنيه، وتشمل تكلفة المرافق العامة إضافة إلى قيمة الانتفاع بالأرض والأعباء التمويلية ودعم عائد التمويل العقاري، كما يقدم الصندوق دعمًا ماديًا مباشرًا يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه طبقًا لمستوى الدخل.

- حدد الصندوق المدن المتاح بها الوحدات السكنية، لتكون في "العبور الجديدة، بدر (حدائق العاصمة)، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، السادات، أكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار)، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

- حدد الصندوق موعد شراء كراسة الشروط للمواطنين ذوي الإعاقة لتبدأ يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى 8 نوفمبر.

- كما حدد الصندوق موعد شراء كراسة الشروط للمواطنين كافة، متضمنة ذوي الإعاقة، يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر، وحتى الإثنين 7 ديسمبر المقبل.

- شراء كراسة الشروط بـ100 جنيه، وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترًا "غرفتان وصالة" إلى 12.5 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة السكنية بالكامل إلى 244 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تسترد.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا "3 غرف وصالة" إلى 15.5 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة السكنية بالكامل إلى 310 آلاف جنيه، بخلاف 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تسترد.

- سداد 12 دفعة ربعة سنوية خلال مدة التنفيذ، والتي تبدأ من 1 أبريل عام 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا مربعًا، و2600 جنيه للوحدة السكنية مساحة 90 مترًا، ويجري سداد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا.