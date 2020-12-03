مطالب بوقف ريهام سعيد عن الظهور الإعلامي بعد حلقة الثعلب: عديمة الرحمة

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا الخير" عبر شبكة تليفزيون "النهار"، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حلقة أمس الأربعاء، والتي قدّمت فيها تجربة حيّة لاصطياد الذئاب والثعالب والثعابين الكُبرى.

وعادوت ريهام سعيد الظهور الإعلامي بعد توقف دام لأكثر من عام كامل، بقرارٍ من المجلس الأعلى لتنظيم شؤون الإعلام، بعد حلقتها الشهيرة بمرضى السمنة.

والتقت ريهام سعيد، في حلقة أمس، بعددٍ من صائدي الحيوانات، وتعرفت منهم على طرق صيد الذئاب، حيث أظهر الصيادون فخًا يضعون فيه قطعة من اللحم، أو عصا من أجل الإمساك بالثعلب أو الديب، إذ يصدر صوتًا عاليًا جدًا بسبب تعرضه للألم، وهو ما يجعل الصيادين يعلمون بأن لديهم حيوانًا وقع في الفخ.

وأبدت مقدمة البرنامج قلقها بعد اصطياد أحد الثعالب، وطلبت من الصيادين التعامل مع الحيوان برفق بعدما ربطوه، قائلةً: "قمر، بس يا نهار أبيض على الشراسة، فكوا رجليه عشان ميتعورش، هتعالجوه ولا إيه؟".

وأعرب قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من مضمون هذه الحلقة، إذ يرى البعض أنه تعدًّ على الحيوانات، إذ انطلقت دعوات بإيقاف ريهام سعيد وبرنامجها "صبايا الخير"، إذ وُصفت مُقدمة البرنامج بـ"عديمة الرحمة".

واتهم البعض ريهام سعيد بتعذيب الحيوانات، وإلحاق الأذى بها، إذ قالت أحدهم: "كل المواضيع خلصت، مبقاش غير كسر رجلين ثعلب وتعذيبه وترويعه بالأسلوب ده على التليفزيون علشان تملى حلقة ؟.. هل رسالتك للأجيال القادمة هي التوحش والدموية بدلًا من الرحمة والعطف على الضعيف".

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فيما قالت أخرى: "حيوان مهدد بالانقراض + الصيد جائر + حيوان مسالم عايش في بئته الطبيعية.. إيه الهدف من تصوير القرف ده، أسلوب التعامل معاه غير سليم الحيوان بيتجرح ويتعور ويتمسك من ديله أو رقبته، وفوق كل ده الثعلب معملش أي جريمة تخلينه نصطاده فين الدين فين الرفق بالحيوان".

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وتقدّم أحد المتابعين، ببلاغٍ عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 المادة 28 بتقول يحظرصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها بلاغ للنائب العام".