العثور على جثة سائق "توك توك" مصابة بطلق ناري في الرأس بالدقهلية

عثر مواطن بالدقهلية علي جثة شاب، اليوم، في ترعة بين قريتي "صهرجت الصغرى وبهيدة" بدائرة مركز شرطة أجا، وأخطرت الشرطة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا من أحد المواطنين إلي مركز شرطة أجا بالعثور علي جثة شاب ملقاة بترعة بقرية صهرجت الصغرى.

انتقلت وحدة مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب بها آثار طلق ناري في الرأس، و بإبلاغ النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وتوصلت تحريات إدارة البحث إلي أن الجثة لسائق "توك توك" يدعى "سمير.إ.ع" مقيم بميت غمر، وتبين أنه متغيب منذ يومين، وباستدعاء أسرته تعرفت علي الجثة داخل المشرحة، وجاري استكمال التحريات بمشف ملابسات الحادث.

ووجّه مدير الأمن إلى تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث بالاشتراك مع وحدتي مباحث أجا وميت غمر، لكشف غموض الحادث وسرعة القبض علي الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .

من جهة أخرى، تمكنت وحدة مباحث تمى الأمديد وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير الحماية المدنية بالدقهلية، من انتشال جثة "عبدالله السيد العدل، حارس أمن بالمنطقة الأثرية، مقيم بقرية "منشأة السلام" التابعة لدائرة المركز، إثر سقوطه داخل حفرة أعلى تل الربع الأثري.

وتبين من الفحص سقوط حارس داخل حفرة، وانهالت علي كميات كبيرة من الرمال والأتربة، وبسؤال مرافقيه في محضر الشرطة، أوضحوا أنه في أثناء تجولهم في المنطقة للاطمئنان على الحالة الأمنية، سقط زميلهم داخل حفرة، وحاولوا إنقاذه إلا أنهم لم يتمكنوا من انتشاله، فاستغاثوا بالنجدة، واتصلوا بالمسئولين عن المنطقة الذين حضروا علي الفور إلي المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة، ومعه سلاحه الميري، وتليفونه المحمول، وجميع متعلقاته الشخصية وجرى التحفظ عليها، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلي مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.